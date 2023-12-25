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Mersin'de ablasını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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Mersin'de ablasını öldüren kişi intihar etti

Mersin'in Toroslar ilçesinde tapu anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ablasını öldüren kişi, aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti. Olay sonucunda abla ve kardeşin hayatını kaybetti.

25.12.2023 - 15:47,
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Mersin'in Toroslar ilçesinde tartıştığı ablasını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla kendini vurdu.

TAPU İÇİN ABLASINI VURDU

Çopurlu Mahallesi'nde Önder Deligöz (45) dün "tapu anlaşmazlığı" nedeniyle tartıştığı ablası Dudu Uslu'ya (50) tabancayla ateş etti. Deligöz, daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu.

İKİ KARDEŞ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, abla ve kardeşinin öldüğünü belirledi. Deligöz ve Uslu'nun cenazeleri, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin\'de ablasını öldüren kişi intihar etti
Kaynak: AA
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Toroslar, Mersin, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de ablasını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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