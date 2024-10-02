Mersin'de Afet İzleme ve Yönetim Sistemi Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mersin'de Afet İzleme ve Yönetim Sistemi Tatbikatı Gerçekleştirildi

Mersin\'de Afet İzleme ve Yönetim Sistemi Tatbikatı Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Afet İzleme ve Yönetim Sistemi Tatbikatı'nı izledi. Tatbikatta; atık yangını, trafik kazası, denizde mahsur kalma ve deprem senaryoları üzerinden uygulamalar gerçekleştirildi.

02.10.2024 14:00  Güncelleme: 14:02
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, canlı bağlantı ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 4 farklı senaryo ile gerçekleştirilen 'Afet İzleme ve Yönetim Sistemi Tatbikatı'nı izledi.

Dijital kent kapsamında 'Afet İzleme ve Yönetim Sistemi' kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, itfaiye personeline 64 yaka kamerası ve 25 araç kamerası aldı. Bu sistem ile atık yangını, sıkışmalı trafik kazası, denizde mahsur kalma ve depremde kayıp şahıs olmak üzere 4 farklı senaryo üzerinden tatbikat gerçekleştirildi.

"İtfaiye Teşkilatımızı da modernize ediyoruz"

Başkan Seçer, tatbikat sonrası şöyle konuştu:

"İtfaiye Teşkilatımızı da modernize ediyoruz. Artık birçok konuda işlerimizi dijital ortamda yapmak istiyoruz. Bugün de burada yeni devreye aldığımız 'Afet İzleme ve Yönetim Sistemi'ni denedik ve bir tatbikat gerçekleştirdik. Başarılı da bir tatbikat oldu. Hem araçların olay mahalline ne kadar süre içerisinde intikal ettiğini göreceğiz hem de orada olaya müdahale eden itfaiye personelimizin müdahale şekillerini denetleme imkanımız olacak.

Bu sistemde hem afete müdahale eden itfaiye personelinde kamera sistemi var hem de araçlarımız kamera sistemi var. 64 itfaiye mensubumuzun taşıdığı kamera bu sistem için alındı. Yine 25 aracımızda da kamera sistemi var. En yalın dille, ihbar geldiği saniyeden itibaren, o operasyon süresini artık bir ortamda, bir ana kumanda ve izleme merkezinde itfaiye teşkilatımız takip ediyor olacak. Yani oturduğu yerden örneğin Tarsus'taki veya Yenişehir'deki bir yangına ya da bir arama kurtarma faaliyetine müdahale eden ekipleri ana kumanda ve izleme merkezinden izleme ihtiyacımız olacak. Hem araçların olay mahalline ne kadar süre içerisinde intikal ettiğini göreceğiz hem de orada olaya müdahale eden itfaiye personelimizin müdahale şekillerini denetleme imkanımız olacak. Mersinimize ve İtfaiye teşkilatımıza hayırlı olsun."

Sistem ile gerçek varış süresinin tespitini kolaylaştırma, etkin bir iletişim ve aksiyon alma imkan ve kabiliyetine sahip olunmasına fayda sağlama, verimlilik, sürdürebilirlik ve geleceğe uyum kabiliyetine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Afet İzleme ve Yönetim Sistemi Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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