Mersin'de Anne Kedi ve Yavruları Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika
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Mersin'de Anne Kedi ve Yavruları Yeni Yuvalarına Kavuştu

Mersin'in Toroslar ilçesinde camiye sığınan anne kedi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı. Anne kedi, hayvansever Kısmet Efetürk tarafından sahiplenilerek yeni yuvasına yerleşti. Yavruları, sütten kesildikten sonra uygun yuvalara sahiplendirilecektir.

14.03.2025 09:48
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(MERSİN)- Mersin'in Toroslar ilçesinde, dünyaya getirdiği 3 yavrusuyla birlikte camiye sığınmak isteyen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahip çıkarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdüğü anne kedi sahiplendirildi. Hayvansever Kısmet Efetürk tarafından sahiplenilen anne kedi, yavrularıyla yeni yuvasına kavuştu. Yavrular, sütten kesilerek anneye ihtiyaç duymadığı zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun yuvalara sahiplendirilecek.

Geçen günlerde, Mersin'in Toroslar ilçesinde, dünyaya getirdiği 3 yavrusuyla birlikte camiye sığınmak isteyen ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koruma altına aldığı anne kedi sahiplendirildi. Veteriner İşleri Dairesi'ne bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek, sağlık kontrolleri yapılan anne ve yavruları, Mersin'de yaşayan hayvansever Kısmet Efetürk tarafından sahiplenildi. Şehir içi ve şehir dışının yanı sıra yurtdışından da sahiplenme taleplerinin geldiği anne ve yavruları, yeni yuvalarına yerleşti.

Anne kediye kalıcı, yavrulara da geçici yuva olan Kısmet Efetürk, anne kediye Alaca ismini verdi. Tülin, Düğme ve Obur ismi verdiği yavru kediler de sütten kesilerek anneye ihtiyaç duymadığı zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygun yuvalara sahiplendirilecek.

"Çok fazla isteyenler olduğunu duyunca benim hiç umudum yoktu"

Kısmet Efetürk, anne kedi ve yavrularının videosuna sosyal medyadan denk geldiğini söyledi. Hayvanseverlerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve anne kedinin durumunu takip ettiğini belirten Efetürk, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alındıklarını duyunca sevindiğini ifade etti. Efetürk, "Ben Kaşlı Bakımevi'ne ulaştım ve 'anne ve yavruları ben almak istiyorum' dedim. Ben hayvanseverim ve sürekli sokak kedilerini kısırlaştırmak için Kaşlı Bakımevi'ne gelip gidiyorum ve beni de az çok tanıyorlar. Bir sürü insan Bakımevi'ne akın akın geliyormuş, hatta sahiplenmek için yurtdışından arayanlar olmuş. Çok fazla isteyenler olduğunu duyunca benim hiç umudum yoktu" dedi.

"Ben şimdiden onlara çok bağlandım"

Bakımevi'nden sahiplenme başvurusunun olumlu olduğunu bildirmek için arandıktan sonra ertesi gün gidip anne ve yavruları aldığını söyleyen Efetürk, "Ben de ilk defa orada gördüm onları. Bir an önce eve gelmek ve onların yerini yapmak istedim. Yavrular biraz büyüyüp kendilerine geldiğinde 2 ay sonra Veteriner İşleri Dairesi kontrolünde sahiplendirilecek. Anne de 2 ay sonra kısırlaştırılacak. Ben şimdiden onlara çok bağlandım" diye konuştu.

"Yavrularının yanından hiç ayrılmıyor"

Anneye Alaca, yavrulara Tülin, Obur ve Düğme isimlerini verdiğini kaydeden Efetürk, "Anne çok sevecen, çok uysal, sevgi delisi bir çocuk. Günlerdir ürkmüş ve yorulmuştu. Eve geldikten sonra kendini bana bıraktı, yavrularını kaçırıp saklamadı. 'Korkma hiçbir şey olmayacak, her şey geçti' diye onunla konuştum. Çok hızlı adapte oldu. Yavrularının yanından hiç ayrılmıyor. Koltuktan inip de mama ve suya bile kolay kolay gitmiyor. Ben mamayı ağzına doğru getiriyorum, o şekilde besleniyor" ifadelerini kullandı.

"İyi ki bakımevi almış ve iyi ki yolu bana düşmüş"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreci titizlikle yürütmesinin çok taktir edilecek bir durum olduğunun altını çizen Efetürk, "Büyükşehir'in hayvanlarla alakalı yaptıkları projeleri ve verdiği destekleri çok iyi biliyorum, yakından takip ediyorum. Böyle bir olayda en doğrusunu yaptı. Süreç üzücü de olsa iyi ki bakımevi almış ve iyi ki yolu bana düşmüş. Artık hayvanların doğası diye bir şey kalmadı ve biz bırakmadık. Bizim Alaca'yla yolumuz kesişti. Artık ömür boyu benimle. Keşke hayvanlara bir kap mama ve su bırakan, kısırlaştırma yapan insanlar olarak sayımız çoğalsa. Keşke duyamadığımız, göremediğimiz kedilere de bu şekilde el uzatabilsek" dedi.

"Mersin Büyükşehir, hayvan bakımevi konusunda çok iyi noktada"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını yakından takip ettiğini yineleyen Efetürk, "Hayvan ambulansını çok sık kullanan biriyim. Zaten çoğu şehirdeki barınakları görüyoruz. Mersin Büyükşehir bu anlamda bence çok iyi bir yerde ve çok iyi bir noktada. Yüzlerce kısırlaştırma yapıyor. Kısırlaştırma için Mezitli'de yeni bir merkez açıldı. O da bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Anne Kedi ve Yavruları Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika

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