Mersin\'de Kadın Apartman Boşluğuna Düştü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katından apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Nusratiye Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Tabiat Verdi, henüz belirlenemeyen nedenle apartman boşluğuna düştü.
Kadının yaralandığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı kadını apartman boşluğundan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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