Mersin'in Tarsus ilçesinde dış cephesinde tadilat yapılan binadaki asansörlü iskele halatının kopması sonucu ağır yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın son katında tadilat yapan işçiler G.Y. (23) ve Y.E.E. (26), üzerinde durdukları asansörlü iskelenin halatının kopması sonucu düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandıkları belirlenen 2 işçi, ambulansla hastaneye götürüldü.
Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Asansörlü İskeleden Düşen İki İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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