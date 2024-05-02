Mersin\'de Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi Hizmete Açıldı

Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini ve fibromiyalji, skolyoz gibi tanıları olan bireylere destek olduklarını belirten Fizyoterapist Tayfur Çelik, "Kas ve eklem ağrısı olan vatandaşların ağrılarını azaltmak, skolyoz tanısı almış bireylerin postürünü düzeltmek amacıyla egzersiz danışmanlığı veriyoruz. Ayrıca hamilelerin gebelik sürecini daha rahat atlatabilmeleri için nefes eğitimi, omurga sağlığı eğitimi, pelvik taban kaslarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kısacası tüm vücut sağlığını önemsiyor ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Beslenmenin, hayatın her noktasında çok önemli role sahip olduğunu ve merkeze gelen kişilere özel beslenme programları hazırlayacaklarını belirten Diyetisyen Gaye Saban, "Özellikle obezite, diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların yönetilmesi noktasında beslenme danışmanlığı veriyoruz. Yeme bozukluğu olan kişilerin, obeziteye sahip olan bireylerin de, yine beslenme noktasında eğitimlerini sağlıyoruz. Türkiye'de 3 kişiden biri obez kategorisinde. Beslenme danışmanlığıyla bu tarz rahatsızlıkların, kronik hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Psikolog Ali Barış Karamık ise pandemi sürecinin ardından evlere kapanmaların artması ve toplumda korku, kaygı, panik, endişe gibi durumların çok görülmesinden dolayı kaygı bozukluğu, panik atak, anksiyete, depresyon gibi rahatsızlıkların oldukça fazlalaştığını söyledi. Karamık, "Biz de burada bu gibi durumlara bireysel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bununla birlikte sınav sürecinin uzamasından dolayı, sınav kaygısı taşıyanlara da yardımcı oluyoruz. Bundan dolayı 16-18 yaş arasındaki bireylere de psikolojik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca aile içi iletişimin çözülmesi, aile içi sorunların çözülmesine destek olmak amacıyla, aile danışmanlığı desteği de veriyoruz. Ruh sağlığı da beden sağlığı kadar önemli. Bu anlamda destek almak isteyen bütün danışanları merkezimize bekliyoruz" dedi.

"BURADAKİ HİZMET ÇOK GÜZEL, ÇOK MEMNUN OLDUM"

Büyükşehir'in verdiği hizmeti duymasının ardından danışan olarak başvurduğunu kaydeden Emel Yıldırım, devamlı psikoloğa gittiğini ama kendini iyi hissetmediğini söyledi. Büyükşehir'in genç ve profesyonel kadrosunun kendisine enerji verdiğini belirten Yıldırım, "Buradaki hizmet çok güzel, çok memnun oldum. Güler yüzlüler, neşeliler, bana enerji verdiler. Benim enerjim biraz düşük, onlardan güzel enerji aldım, memnunum. Böyle bir imkanı sağladığı için de başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek, ihtiyaç duyan herkesin gelmesini tavsiye etti.

"HOCALARIMIZ BİZE POZİTİF ENERJİ VERİYORLAR"

Dizlerinde yaşadığı ağrılardan dolayı sık sık parkta yürüyüş yaptığını ve merkezi de bu sayede gördüğünü belirten Songül Giriş, "Dizlerimde çok şiddetli ağrılarım olduğu için bu merkeze kayıt oldum. İyi ki geldim, çünkü faydasını görüyorum. Hocalarımız bize pozitif enerji veriyorlar" ifadelerini kullandı. Spor yapmayı çok sevdiğini ve artık ağrılarının azalması sayesinde daha rahat spor yaptığını sözlerine ekleyen Giriş, "Bu tür merkezlerin çoğalmasını canı gönülden istiyorum. Ayrıca böyle güzel parklarda, doğayla iç içe spor yapmanın keyfini de çok güzel bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.