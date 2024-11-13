Mersin'de Atatürk Temalı Resim Sergisi Açıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarsuslu sanatçı Semra Aysen'in "Atatürk" temalı resim sergisini vatandaşlarla buluşturdu. Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen sergi, yarına dek ziyaretçilere açık olacak.

Kentin kültür yaşamını zenginleştirmek için sanata ve sanatçıya verdiği destekleri sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yaşı dolayısıyla Tarsuslu sanatçı Semra Aysen'in resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ile ressam Semra Aysen tarafından kurdele kesildi. Sergi açılışının 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na denk gelmesinin oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Özdülger, her daim Atatürk ilke ve devrimlerinin izinden gideceklerini belirtti. Sanatçı Aysen de 35 yıllık sanat hayatının dördüncü sergisinin açılışında Büyükşehir'in desteğinin kendisi için oldukça değerli olduğunu aktararak teşekkür etti.

Uzun yıllar yağlı boya tekniği ile çalışan, serbest resim çalışmalarının yanı sıra Atatürk değerlerini yaşatmak amacıyla portrelerini resmeden sanatçının, sergide 30 farklı eseri yer alıyor. 86 yıl önce ebediyete intikal eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmedildiği sergi, 14 Kasım'a (yarın) kadar ziyaretçilere açık olacak.