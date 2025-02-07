Mersin\'de AVM Hırsızı Güvenlik Kamerasından Yakalandı

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MERSİN'de bir AVM'deki mağazalardan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir AVM'den hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alışveriş merkezinde yer alan çeşitli mağazalardan, dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf makinesi gibi eşyalar çalan şüphelinin güvenlik kamerası kayıtlarından E.K. olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.