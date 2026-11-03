Mersin'de Bahaddin Sefer cinayeti soruşturmasında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Bahaddin Sefer cinayeti soruşturmasında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Mersin\'de Bahaddin Sefer cinayeti soruşturmasında 6 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
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Mersin'de 2007'de Akdeniz ilçesinde avluda buzdolabına gömülü bulunan Bahaddin Sefer'in faili meçhul cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2007'de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak'taki adresin avlu kısmında etrafı tuğlalarla örülü nizami beton yapı içerisine gömülü buzdolabına yerleştirilmiş cesedi bulunan Bahaddin Sefer'in dosyasının yeniden incelenmesinin ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ, H.Ş. ve H.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.E, Ö.Ş. ve B.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Adalet Bakanı Akın Gürlek de 30 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de 2007'de bir evin avlusunda betonla kapatılmış buzdolabında cesedi bulunan Bahaddin Sefer'in dosyasının yeniden incelendiğini bildirmişti.

Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişinin ifadesinin alındığını belirten Gürlek, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA
3. SayfaAkdenizMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Bahaddin Sefer cinayeti soruşturmasında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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