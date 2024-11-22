Mersin\'de Balık Baykuşu İçin Farkındalık Sergisi Açıldı

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MERSİN'de nesli kritik tehlike altındaki balık baykuşuna dikkat çekmek için 'Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet Projesi' kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Mersin Doğa Derneği ile Kent Konseyi tarafından nesli kritik tehlike altındaki balık baykuşlarının korunması ve farkındalık yaratmak için 'Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde sergi açıldı. Balık baykuşu fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezen doğaseverlere bilgiler aktarıldı.

Sergi hakkında konuşan Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin, "Balık baykuşlarının Avrupa'da son 40 çifti kaldı, Mersin bölgesinde ise 4 çifti olan balık baykuşu hakkında bilgilendirme yapmayı amaçladık. Sergide balık baykuşuna ait 12 farklı fotoğraf var. Sergide sadece fotoğraf olarak yer almıyorlar aynı zaman altlarında balık baykuşları hakkında bilgilendirme notları da bulunuyor. İnsanların balık baykuşları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz" dedi.

Sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,