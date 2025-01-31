Mersin'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Camişerif Mahallesi'nde M.T. ile S.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, S.Ç'yi bıçakla yaraladı. Kavga sırasında M.T. de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.