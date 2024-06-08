Mersin'de Bulvardaki Ağaçlık Bölgelerde Yangın Çıktı

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MERSİN'de bulvardaki ağaçlık bölgelerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle bulvarda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Refüjdeki palmiye ağaçlarına ve bir işyerinin bahçesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bulvardaki trafik güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken uzun araç kuyruğu oluştu. Yol, yangının kontrol altına alınmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

HABER: Soner AYDIN/ MERSİN,