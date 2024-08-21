Mersin\'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mersin'in Mut ilçesinde, bahçede çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Geçimli Mahallesi'nde elma ve ceviz yetiştirilen bahçede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Karabağ mevkisindeki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.