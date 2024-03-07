Mersin\'de çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Edremit Ticaret Odası, coğrafi işaretli ürünleri tanıtmaya devam ediyor

Balıkesir Edremit İlçesi'nin coğrafi işaretli ürünleri pazarda büyük ilgi görürken Edremit Ticaret Odası (ETO) tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ETO Başkanı Ahmet Çetin, kurumun ve laboratuvarın Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini'ni tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Tadım etkinlikleri ve bilgilendirme çalışmalarıyla doğru ürünleri tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayan Çetin, coğrafi işaretin önemini ve bölgenin sektörüne verilen hizmeti korumak için çaba gösterdiklerini ifade etti.