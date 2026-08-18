Mersin'de Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Cinayet Davası Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yengesi ve annesini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı, tutukluluğu devam ediyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Gündoğdu Mahallesi'nde 26 Temmuz 2025'te Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez'in öldürülmesine ilişkin Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Ö.C. Çınar (23) ile müştekiler ve avukatlar katıldı.

Ö.C. Çınar, savunmasında, uyuşturucu suçundan dolayı ağabeyi ile aynı cezaevinde kaldığını söyledi.

Tahliye olmasının ardından görüştüğü yengesinin uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini öne süren Ö.C. Çınar, şu beyanda bulundu:

"Uyuşturucu içmemesini söylemek ve yeğenimi ziyaret amacıyla arkadaşlarımla yengemin evine gittim. Yengeme neden uyuşturucu içtiğini sordum, 'Saçmalama' dedi. Bu sırada annesi bana hakaretlerde bulundu. Ardından yengem bana bıçakla saldırınca kendimi savunmak amacıyla ve içkinin vermiş olduğu etkiyle ateş ettim. Sonra olay yerinden ayrıldım."

Sanık, Aygül Çınar'ın otopsi raporunda uyuşturucu içtiğine dair bulgunun olmadığının sorulması üzerine, yengesinin hal ve hareketlerinden şüphelendiğini, ağabeyinin kendisini cinayete azmettirmediğini öne sürdü.

Görüşme odasında beyanı alınan Aygül Çınar'ın 8 yaşındaki oğlu ise annesi ve amcasının evde tartıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Amcam, annemi ve anneannemi silahla vurdu, ben kaçtım. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Anneannem herhalde amcamın boğazından tuttu. Annem, bıçakla amcama saldırmadı. Annem amcamın kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Boşanma konusunu hiç hatırlamıyorum. Amcamın bir şey yapacağını sezdiğim için kayıt yaptım. Amcamdaki silahı eve girerken görmedim, ateş ederken gördüm."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Adresinde tabanca ve 185 uyuşturucu etkili hap bulunmuştu

Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez'i evlerinde tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ö.C. Çınar, polis ekiplerince Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yakalanmıştı. Adresinde 185 uyuşturucu etkili hap ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirilen Ö.C. Çınar tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Cinayet, Mersin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Döşemealtı’nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı Döşemealtı'nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kan donduran cinayet Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı
Fenerbahçe’nin transferine Tedesco engeli İzin vermedi Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 12:30:24. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.