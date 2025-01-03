Mersin'de Cinayete Azmettiren Firari Sanık İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Cinayete Azmettiren Firari Sanık İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Mersin\'de Cinayete Azmettiren Firari Sanık İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Mersin'de iş insanı Hakan Turan'ın cinayet anının cep telefonuyla kaydedildiği davada, azmettirici Okan Çeçe hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Olayda tutuklu sanıklar, suçlamaları kabul etmedi ve tahliyelerini talep etti.

03.01.2025 18:35  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'de iş insanı Hakan Turan'ın (34) sokakta öldürüldüğü anların cep telefonuyla kaydedilmesine yönelik davada 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan aranan firari sanık Okan Çeçe (32) hakkında 'kırmızı bülten' çıkarıldı.

Olay, geçen yıl 29 Ocak'ta, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Evinden çıkıp park halindeki otomobiline binmek için yürüyen Hakan Turan, İstanbul'dan kiralanan hafif ticari araçla kente gelen Berkant Özgündüz (21) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sırasında yanında bulunan Hasan Kayalı (23) da o anları videoya kaydetti. Plakasını çamurla kapattıkları kiralık araca binip olay yerinden kaçan şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı. Mersin'e getirilen şüpheliler, tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yapılan araştırmalar sonucu; cinayeti azmettirenin, Hasan Kayalı'nın teyzesinin oğlu Okan Çeçe, aracı kiralayanın ise Batuhan A. (22) olduğu tespit edildi. Batuhan A. da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çeçe'ye ulaşılamadı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Tutuklu sanıklar Özgündüz ve Kayalı ile tutuksuz sanık Batuhan A. ve firari sanık Okan Çeçe hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede tutuklu sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından, tutuksuz sanık Batuhan A.'nın 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', firari sanık Çeçe'nin de 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca Çeçe'nin 'Sıkacak biri var mı?' mesajını attığı teyzesinin oğlu Hasan Kayalı'nın, arkadaşı Berkant Özgündüz ile olayı gerçekleştirmek için Batuhan A. aracılığıyla araç kiraladıkları belirtildi. Söz konusu araçla Mersin'e gelen sanıkların, Hakan Turan'ı 3 gün boyunca fiziki takiple izledikleri, cinayet anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip yurt dışında olan olayın azmettiricisi Çeçe'ye gönderdikleri belirtildi.

'ALAKAM YOK'

Davanın ikinci duruşması, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Batuhan A. ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada söz verilen sanık Batuhan A., "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olayla ilgili hiçbir alakam yok. Arkadaşlarıma güvenerek aracı kiraladım" dedi.

Tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, tahliyelerini talep etti.

Duruşmada savunma yapan müşteki avukatı Kerim Bahadır Şeker, dosyada azmettirici olarak yer alan Okan Çeçe'nin kırmızı bültenle aranması için mahkemeye talepte bulundu. Talebi inceleyen mahkeme, firari Çeçe hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Berkant Özgündüz ile Hasan Kayalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Cep Telefonu, Hakan Turan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, Güncel, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Cinayete Azmettiren Firari Sanık İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:39:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Cinayete Azmettiren Firari Sanık İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.