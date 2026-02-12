Mersin\'de Cinsiyet Davası: Cansız Beden Bulundu

Mersin Erdemli'de kan donduran olay yaşandı. 5 katlı bir apartmanın en üst katında kavga sesleri duyan komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kapıyı açan 23 yaşındaki H.M.T.'nin ev arkadaşı Baki B.'nin banyoda cesedini buldu. Baki B.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin H.M.T ve gece saatlerinde evde bulundukları ancak bir süre önce ayrıldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüpheli, sorguya alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.