Mersin\'de Çoban İçin Arama Çalışması

Mersin'in Mut ilçesinde bir süredir haber alınamayan çoban için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Yaprak ve oğlu Faruk Yaprak (18), Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla yayladan dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalandı.
Baba ve oğlunun evlerine gitmediğini öğrenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Mut Belediyesi ekiplerinin bölgede başlattığı çalışma sonucu Halil İbrahim Yaprak, kısa sürede bulundu.
Ekiplerin Faruk Yaprak'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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