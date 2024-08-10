Mersin'de çocuğun çenesine demir korkuluk saplandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde apartmanın demir kapısına tırmanmaya çalışan çocuğun çenesine demir korkuluk saplandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 yaşındaki bir kız çocuğu oturdukları apartmanın demir kapısına tırmandı. Bu esnada dengesini kaybeden çocuk, demir korkuluğun üstüne düştü.
Çenesine korkuluk saplanan çocuğu fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri korkuluğu kestikten sonra çocuk ambulans ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun çenesine saplanan demir, doktor gözetiminde alt kısmından kesilerek çıkarıldı.
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