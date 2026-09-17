Mersin’de çocuklar yapay zeka ve kodlamayla kendi projelerini geliştiriyor - Son Dakika
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Mersin’de çocuklar yapay zeka ve kodlamayla kendi projelerini geliştiriyor

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Mersin’de çocuklar yapay zeka ve kodlamayla kendi projelerini geliştiriyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklara yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım eğitimleri veriliyor. Çocuklar, aldıkları eğitimlerle robotlardan akıllı evlere, deniz temizleme sistemlerinden kampüse özel şarkılara kadar farklı projeler geliştiriyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklara yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım eğitimleri veriliyor. Çocuklar, aldıkları eğitimlerle robotlardan akıllı evlere, deniz temizleme sistemlerinden kampüse özel şarkılara kadar farklı projeler geliştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak, geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mezitli Çocuk Kampüsü, çocukların eğitim ve gelişimlerine katkı sunan çalışmaların yanı sıra teknoloji alanındaki uygulamalarıyla da dikkati çekiyor.

Kampüsün Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen yapay zeka eğitimlerinde çocuklar, yalnızca teknolojiyi kullanmayı değil, teknolojiyi üretim ve tasarım süreçlerinde değerlendirmeyi de öğreniyor.

Çocuklar, yapay zeka araçlarını kullanarak robotlardan akıllı evlere, denizleri temizleyen sistemlerden kampüse özel şarkılara kadar birbirinden yaratıcı çalışmalar ortaya koyuyor.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARA TEKNOLOJİYİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAYI GÖSTERMEK"

Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Sınıfı Öğretmeni ve Birim Sorumlusu Merve Etiler Özer, atölyede çocuklarla özellikle yapay zeka üzerine geliştirilen platformları incelediklerini belirterek, "Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'ne gelen çocuklarla kodlamalar ve 3 boyutlu tasarımlar yapıyoruz. Gelişen teknolojiyi sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Amacımız, çocuklara teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmayı göstermek" dedi.

Derslerde çocukların yalnızca hazır uygulamaları kullanmadığını, kendi fikirlerinden hareketle projeler geliştirdiğini dile getirne Özer, "Örneğin dersimizde Mersin'de 2050 yılında neler geliştirebiliriz diye proje üretmeye, fikirler oluşturmaya çalışıyoruz. Genç beyinlerin fikirleri bizler için çok önemli. Onların düşünceleri, hayal dünyaları bizlerden çok farklı" ifadelerini kullandı.

Çocukların bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan da örnekler veren Özer, "Yapay zeka araçlarından yararlanarak görseller oluşturdular. Sahili ve denizleri temizleyen ve caretta carettaları kurtaran robotlar geliştirdiler. Güneş enerjisiyle çalışan robotlar veya akıllı evler de tasarladıkları projeler arasında. Ayrıca yapay zekayı kullanarak Mezitli Çocuk Kampüsü'müze uygun bir şarkı tasarladık. Ödevlerinde ve projelerinde de doğru bir şekilde yapay zekayı, yapay zekayla geliştirilen araçları nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz" diye konuştu.

Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'ne katılan çocuklar ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Ali Tanyeri: "Atölyeye 5 haftadır geliyorum. Yazılım ve tasarım yapmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bu atölye çok güzel. Bence hayatımızın büyük bir kısmını yapay zeka karşılıyor. Neredeyse her şeyimizi yapay zekaya soruyoruz. Ben günlük hayatımda yapay zekayı genelde fotoğraf ihtiyacı duyduğumda kullanıyorum. Bazen de aklıma takılan ya da ilgimi çeken sorular soruyorum. Burada olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

-Kerem Kuşçu: "Bu kurs bana tasarım yapmayı, kodlamayı ve daha birçok şey öğretti diyebiliriz."

-Bensu Mira Karaman: "Bu kursta devreleri, algoritmaları, tasarımı ve kodlamayı öğrendim. Ayrıca yapay zeka ile görsel oluşturabilme ve şarkı sözü yazıp şarkı oluşturabilmeyi öğrendim."

-Melek Aleksandra Aydın: "Yapay zeka ile bu kampüs için şarkı sözleri yazdık. Buraya gelince çok heyecanlı hissediyorum. Çünkü yeni şeyler öğreniyorum. Çok güzel bir his."

Kaynak: ANKA
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