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Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar yapan şüpheli tutuklandı. Suriye'de istihbarat faaliyetleri yürüten yabancı uyruklu B.A'nın ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve Anamur ilçesinde saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen B.A gözaltına alındı ve tutuklandı.

Mersin\'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
20.01.2024 - 10:13,
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, Suriye'de DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüten yabancı uyruklu B.A'nın yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapıp Anamur ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen B.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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