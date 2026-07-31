Mersin\'de Deniz Kaplumbağası Yavruları Denize Kavuştu

MERSİN'de, tehlike altındaki uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları, yumurtadan çıkarak Akdeniz'in mavi sularıyla buluşmaya başladı.

Mayıs ayında başlayan yuvalama döneminin ardından kuluçka sürecini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları, kumların altındaki yumurtalarından çıkarak doğal içgüdüleriyle denize ulaşmak için zorlu yolculuklarına çıktı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen izleme çalışmaları kapsamında, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100'üncü Yıl sahilinde sezonun ilk yavru çıkışları görüntülendi. Yuvalar özenle açılırken, çıkan yavrular ve yumurtalar kayıt altına alınıyor.

'YAŞAM DÖNGÜLERİNE KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, deniz kaplumbağaları için en heyecan verici dönemin başladığını söyledi. Yaklaşık 2 ay önce, ana deniz kaplumbağalarının kumsala bıraktığı yumurtalardan yavru çıkışlarının başladığını kaydeden Dr. Ergene, "Yavruların güvenle denize ulaşabilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tabii bu çabayı gösterirken, bilimsel yöntemler ışığında, doğal sürece hiçbir müdahale etmeden sadece milyonlarca yıldır süre gelen yaşam döngülerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Deniz kaplumbağaları için en büyük engellerden bazıları; kumsala bırakılan katı atıklar, kumsaldaki araç izleri, kontrolsüz insan faaliyetleri ve iklim değişikliği. Bu çabaları en aza indirmek için elimizden gelen özeni gösteriyoruz arkadaşlarımızla beraber. Her yıl olduğu gibi bu yıl da güvenli bir şekilde kaplumbağalarımız denize ulaşmakta. Denize ulaşan her bir bireyi sadece kaplumbağa olarak görmemek lazım; hem Akdeniz'in biyozenginliği için hem ekosistem için, sağlıklı denizler ve deniz çayırları için atılan bir adım olarak görmekteyiz" dedi.

'YAVRULARI ELLE DENİZE TAŞIMAYIN'

Yuvalama alanlarındaki sahilleri kullanan vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Ergene, "Bu yıl yaşanan fırtına ve sel felaketinden dolayı bazı yuvalarımız deniz suyuyla ıslandı, denizin altında kaldı. Vatandaşlarımızdan ricamız; gece kumsalda ışık kullanmamaları, yavruları kaplumbağa gördüğünde elle denize taşımamaları lazım. Çünkü kaplumbağalar için en önemli noktalardan biri yuvadan çıkıp denize ulaşırken karınlarının altında bulunan besin keselerinin kokularını kumsala bırakarak denize ulaşmakta ve bu şekilde avcılara yem olmaktan kurtulmaktadır. Ayrıca kaplumbağaların temizliği, kaplumbağaların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için çok büyük önem teşkil etmektedir. Bu konuda da hem çevre halkı sakinlerimiz hem de yabancı vatandaşlarımız gerekli özeni göstermektedir" diye konuştu.