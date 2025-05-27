Mersin'de Deniz ve Kıyı Yaşamı için Vatandaş Bilimi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Deniz ve Kıyı Yaşamı için Vatandaş Bilimi Etkinliği Düzenlendi

27.05.2025 09:53  Güncelleme: 11:07
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, biyoçeşitlilik bilincini artırmak amacıyla düzenlediği etkinlikte, katılımcılara biyoçeşitliliğin önemi anlatıldı ve 'MINKA' mobil uygulaması tanıtıldı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların biyoçeşitlilik ile olan bağını güçlendirmek amacıyla, Mezitli Emekli Evi'nde düzenlenen "Deniz ve Kıyı Yaşamı için Vatandaş Bilimi Etkinliği"ne ev sahipliği yaptı.

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen "ANERIS Projesi" bünyesindeki etkinlik, MedCities ve Deniz Yaşamı Koruma Derneği (DYKD) iş birliğiyle düzenlendi.

Nefes egzersizleriyle başlayan etkinlikte, denizlerdeki iklim değişikliği baskısına dikkat çekildi. Ardından DYKD temsilcileri Dr. Ayşegül Çil, Ulaşcan Kayataş, İsmail Cem Odabaşı ve Melda Nacar, 'MINKA' mobil uygulamasını katılımcılara tanıttı. Programın devamında, Deniz Yaşamı Koruma Derneği'nin rehberliğinde kıyı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte deniz canlılarına ilişkin gözlemler, uluslararası biyoçeşitlilik gözlemi mobil uygulaması olan 'MINKA'ya yüklendi. Böylece elde edilen görüntüler ve veriler, dijital ortamda paylaşılmış oldu.

"Deniz hayatını korumaya çalışıyoruz"

Deniz Yaşamı Koruma Derneği'nde Danışman Çil; Türkiye kıyılarını, kıyılardaki katılımcı uygulamaları önemsediğini ve belediye ile halkın katılımı konularındaki çalışmalara destek verdiklerini belirterek, "Mersin'e, bir vatandaş bilimi etkinliği düzenlemek üzere geldik. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimizde, bu etkinliği nerede yapalım diye çok düşündük. Sonuçta burada karar verdik, çünkü burada gerçekten hayat tecrübesi olan insanlar var. Amacımız halkın katılımını sağlamak. Vatandaş bilimi dediğimiz bu" dedi.

Mersin'de gözlem çalışmalarının artmasına katkıda bulunduklarını sözlerine ekleyen Çil, "Bunu, telefonumuza yüklediğimiz bir uygulama aracılığıyla yapacağız. Burada bu uygulamayı tanıtmak için toplandık. Büyükşehir Belediyesi, proje ortaklarımızdan bir tanesi. Burada yapacağımız gözlemler sonucu elde ettiğimiz belli türleri kaydedip, ulusal bilimsel veri tabanına aktararak katkıda bulunacağız. Amacımız Mersin'deki türleri de harekete geçirmek ve kaydetmek. Deniz hayatını korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Emekli vatandaşlar, etkinliğe ilgi gösterdi

MINKA uygulaması sayesinde deniz türlerinin kaydedilmesine destek olacaklarını kaydeden Emekli Öğretmen Elife Akgün, "Normal zamanda sıradan gördüğümüz şeyleri, en azından bundan sonra daha bilinçli görmeye ve çevremizdeki insanları da bu konuda aydınlatmaya çalışacağız. Örneğin yok olmaya yüz tutmuş bazı deniz hayvanları var. Bunlarla ilgili kurtarma amaçlı çalışmalar yapıp, çevremize de bu çalışmalarımızı yansıtmak gerekiyor. Doğa yoksa biz de yokuz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Doğa ve Hayvan Hakları Komisyon Üyesi Mehmet Kutlu, "Bilmediğimiz çok şey hakkında bilgilendik. Denizlerimizin durumu ne yazık ki içler acısı. MINKA, denizler için olan bir uygulama. Eğer kullanmayı tam becerirsek, bilimsel çalışmalara bizler de destek olacağız" ifadesini kullandı.

Emekli vatandaşlardan Ersan Korucular, kendisini deniz aşığı biri olarak tanımlayarak, "Denizlerin vazgeçilmez olduğu, deniz yaşamına önem verilerek denizlerin temiz tutulması ve aşırı balık avının önüne geçilmesi gerektiği üzerinde duruldu. MINKA diye bir uygulamadan bahsedildi. Telefonlarımıza indirdik. Denizlerde gördüğümüz canlı türlerini çekip yükleyebilmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Deniz ve Kıyı Yaşamı için Vatandaş Bilimi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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