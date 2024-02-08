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Mersin'de 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliği

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte gençler uçak, deprem ve araç simülasyonlarıyla o anları tecrübe etti

MERSİN - Mersin'de düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliğine katılan gençler, stantları gezerek hem bilgi aldı hem de savunma sanayiinden, güvenliğe, iletişimden, tarıma kadar bir çok alanda yapılanları gözlemledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliği Yenişehir Fuar Alanı'nda açıldı. Fuar alanında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, gençlere yönelik proje destekleri, hibeler ve teşvikler amacıyla açtıkları stantlarda bilgi verdi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte gençler uçak, deprem ve araç simülasyonlarıyla o anları tecrübe etti.

Etkinlikle gençlerin, kurumları daha iyi tanıyarak hem devletin imkanlarından yararlanabilmeleri hem de sorumlu vatandaşlar olarak hak ve ödevlerini daha iyi kavrayabilecekleri kaydedildi. Devlet-millet bütünleşmesi misyonu kapsamında gençlerin, burs alarak eğitimlerine hız kesmeden devam edebileceği, kamudaki staj ve kariyer fırsatlarından faydalanabileceği, kredi, teşvik ve hibelerle birer girişimci olarak kendi işletmelerini kurabilecekleri aktarıldı.

Vali Pehlivan: "Temel amaç devletimizin sağlamış olduğu teşvikler"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İletişim Başkanlığının Genel Koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgi veren Vali Ali Hamza Pehlivan," Mersin olarak 18'inci 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne ev sahipliği yapıyoruz. Burada 40'a yakın kamu kuruluşu var. Kamu kuruluşlarının kendi alanında uzman görevlileri de burada. Özellikle de gençlerimize halkımıza açık bir etkinlik. Yoğunda bir katılım söz konusu. Burada temel amaç adından da anlaşılacağı gibi devletimizin sağlamış olduğu teşvikleri. A'dan Z'ye her alanda sağlanan teşvikleri bir kere tanıtmak. Özellikle de kariyer arayışı içerisinde olan gençlerimize bunu yapmak. Buraya gelen gençlerimiz hem ilgili kurumu tanıyorlar hem de o kurumun sunmuş olduğu teşviklerden avantajlardan, alternatiflerden projelerden haberdar oluyorlar"dedi.

"Ülkemiz savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranı yakalamış durumda"

Şuanda savunma sanayi standında olduklarına dikkat çeken Vali Pehlivan," Ülkemiz artık bu alanda yüzde 80 yerlilik millik oranını yakalamış durumda. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çok kapsamlı çok büyük çalışmalar yapılıyor. Diğer bütün bakanlıklarımız, kamu kuruluşlarımız kendi alanında bu çalışmaları devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Gençlerin okullarda ilgi alanlarına göre eğitimler aldığına değinen Pehlivan," Gençlerimiz devamında aldıkları eğitime uygun iş bulmak istiyorlar. En temel arzuları da bir kariyer yapmak. Bunun içinde belli stajlara da girmeleri gerekiyor. Bu organizasyonun bir amacı da staj yapmak isteyen gençlerimize de imkan sunmak. Bir kısmı bu birimler de çalışmak istiyor, onlara bir imkan sağlanmış oluyor. Bir kısmı kendi işini kurmak istiyor. Bu anlamda kendi işini kurmak isteyenlere nereden başlayacak neler yapacak. Hangi yol ve yöntemleri izleyecek. Bu konularda da rehberlik etme imkanı sağlanıyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın ziyadesiyle faydalı, verimli bir etkinlik. 2 gün boyunca bura da dolu dolu faaliyetler gerçekleştirilecek. Mersin'de yaşayan binlerce gencimize ulaşacağız. Sonrasında da sonuçlarını hep beraber takip edeceğiz, devamlılığını sağlayacağız. Burada belirli kapılar açılıyor, önemli olan o açılan kapılardan gençlerimizin geçmesini ve o doğrultuda yol almasını sağlamak. Ne güzel ki imkanlar gençlerimizin ayağına geliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Gün boyunca gençlerin ilgi gösterdiği etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'la birlikte bir çok davetli katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, Vali Pehlivan ve diğer katılımcılara etkinlikle ilgili verdi.