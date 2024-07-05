Mersin'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü tır, D400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kaza nedeniyle tırda yüklü saman balyaları yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saman balyalarının yola savrulması sonucu trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
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