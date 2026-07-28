Mersin'de Dolandırıcılık Şüphesi: 4 Kişi Gözaltında
Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayan 4 şüpheli, dolandırıcılıktan gözaltına alındı.
Mersin'de araç kiralama sitesi kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç kiralama sitesi kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, silah, uyuşturucu, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, bilgisayar kasası ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Müştekileri yaklaşık 417 bin lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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