Mersin\'de Dolu Tarım Arazi ve Araçlara Zarar Verdi

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Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Erdemli'de öğle saatlerinde başlayan dolu, Esenpınar Mahallesi'ndeki tarım alanlarını beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle açıkta yetiştirilen meyve ve sebzelerde hasar oluştu.

Mahalle muhtarı Abdurrahman Gölgeli, gazetecilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağını söyledi.

Yağışın çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Gölgeli, "Dolu, fasulye ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Gerekli çalışmaları yapıp durumu yetkililere bildireceğiz." dedi.

Silifke ilçesinde de aralıklarla yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Uzuncaburç Mahallesi'ndeki bahçeler ile bazı araçlarda hasar meydana geldi.