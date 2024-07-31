Mersin'de düzenlenen Çamlıyayla Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilk kez düzenlenen "Çamlıyayla Doğa Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve ilk kez gerçekleştirilen "Çamlıyayla Doğa Festivali" vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Çamlıyayla Belediyesi'nin öncülüğünde Adana Doğa Sporları Topluluğu (ADOST) ve 01 Adana Off-Road Kulübü'nün de desteklediği Doğa Festivali, Çamlıyayla Zevzek Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Doğanın kalbinde ve tertemiz havada yapılan Çamlıyayla Doğa Festivali, Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu'nun katılımıyla, davullu-zurnalı kortej yürüyüşüyle start aldı. Festivalde, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantlarda üreticiler satış yapma imkanı buldular. Yöresel lezzetler binlerce katılımcıya sunuldu.

Dolu dolu geçen Çamlıyayla Doğa Festivali'nde canlı müzik performansları, atölye çalışmaları, çocuklar ve yetişkinler için ödüllü yarışmalar, Off-Road Gruplarının gösterileri ve akşam saatlerinde Grup Anavarza Konseri düzenlendi. Konserde katılımcılar, çalınan hareketli müzik eşliğinde gönüllerince eğlenme şansı buldu. 3 gün süren festivalde 100 Motokros ve Off-Road araçları da katılım sağladı, festivalde b,in 400 çadır kuruldu. Çamlıyaylalılar ve Mersinlilerin yanı sıra çevre illerden de yüzlerce kişi festivale akın etti.

"Kısacık sürede fark yaratmak bizim için çok gurur verici"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu Festival'de yaptığı konuşmada, "ADOST'ta çok teşekkür ediyoruz, fark yaratmışsınız. Başkanımız Mehmet Fatih Sofu ile kısacık sürede bu kadar fark yaratmak bizim için çok gurur verici. Bu farkı gördük, size ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdik"

Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Çamlıyayla Belediyemizin iş birliği ve ADOST Grubuyla birlikte muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdik. Çamlıyayla 1. Doğa Festivali'ni bu yıl tüm coşkuyla kutluyoruz. Bu festivalimiz ilk olmasına rağmen birçok ilden ve Mersin'imizden yoğun talep görmektedir. İnşallah önümüzde ki yıllarda bunu geleneksel hale getirip daha coşkulu, daha Türkiye'ye marka olmuş bir Festival yapmayı planlıyoruz. Bunun için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız doğada huzurlu vakit geçirdi"

Festivalin gerçekleşmesinde aktif rol alan ADOST temsilcisi Yasin Hüyüklü'de,böyle bir etkinliğin parçası olmaktan dolayı sevinç duyduklarını belirterek, "Etkinliğimizde kareoke, yoga, çocuk ve yetişkinler için eğlenceli yarışmalar oldu. Off-Road yarışı ve stantlarımız eşliğinde, vatandaşlarımız hem alışveriş yapıyor, hem doğada huzurlu bir vakit geçiriyor" diye konuştu.