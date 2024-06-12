Mersin'de düzenlenen Circular Ulusal Çevre ve Sanat Etkinlikleri sergisi yoğun ilgi gördü

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Mühendisleri Odası, D5 Sanat Ortamı ve Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) Plastik Sanat Kurulu iş birliğinde düzenlenen "Circular Ulusal Çevre ve Sanat Etkinlikleri"nin bu yılki teması "toprak" oldu.

Mersin Büyükşehir'in desteğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Circular Ulusal Çevre ve Sanat Etkinlikleri sergisinin küratörlüğünü Yasemin Ülgen üstlendi. Toprak temasıyla yapılan etkinliklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Geçen yılki temamız 'su' idi, bu yılki temamız 'toprak.' Gerçekten tüm sanatseverlere bu sergiyi gezmelerini öneririm. Çünkü toprağın içinde hayatın o yorgunluğunu, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yaşamın, yapıların, aynı zamanda tüketimin, iklim değişikliklerinin, ekolojik düzenin bozulmasına yönelik insanların aslında bir yerde hoyrat kullanmasına da çok güzel vurgular yapıldığı, bunu hem video çalışmalarıyla hem de diğer sunumlarıyla çok kıymetli sanatçıların bizim yüzümüze vurduğu bir çalışma. Toplumu, yapılaşmayı, toprağı, bitkiyi, her şeyi ele alan ve bunu da çok iyi şekilde yansıtan, 6 Şubat depreminde toprağın, binaların yok oluşuyla, gerek Kanal İstanbul'un aslında sadece Türkiye içinde dünyanın ekolojik düzeni içerisinde ne önemli sorunlar yaratabileceğini vurgularıyla gerçekten çok özellikli bir çalışma."

Etkinliğin sanat aracılığıyla çevre problemlerine, iklim krizine dikkati çeken bir etkinlik olduğunu söyleyen küratör Yasemin Ülgen ise şöyle konuştu:

"Bu etkinlikler serisinin en önemli ayağı sanatçıların üretimlerinin bir araya geldiği grup sergileri oluyor. Onun yanında bugün de gerçekleştirdiğimiz konuşmalar, akademisyenler ve alanında uzman kişilerin paylaştıkları konular oluyor. Özellikle kültür sanat alanında merkezileşmiş olan bir şehir İstanbul. Mersin'de bu gibi etkinliklerin yapılması çok kıymetli. Bu sergi sadece Mersin'e de odaklanmıyor. İstanbul'un ekoloji problemlerinden, Trabzon'daki kültürlere bakan ya da Anadolu'daki farklı çevre sorunlarına odaklanan çok çeşitli konular var. O yüzden bu sergi ile birlikte aslında hem sanatçıların üretimi dediğim gibi hem akademisyenlerin katkılarıyla beraber Türkiye genelindeki çevre problemlerine 'toprak' konusu üzerinden hep birlikte bakıyoruz."