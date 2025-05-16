Mersin'de Engelliler Haftası Kapsamında Akülü Sandalye Dağıtımı Gerçekleşti - Son Dakika
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Mersin'de Engelliler Haftası Kapsamında Akülü Sandalye Dağıtımı Gerçekleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında 60 ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü sandalyelerini dağıttı. Törende, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler de dile getirildi.

16.05.2025 11:16
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Akülü Sandalye Dağıtım Töreni'nde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa sandalyeleri teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesi ÇİMSA iş birliğinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında "Akülü Sandalye Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi. Törende, özel gereksinimli ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyeleri teslim edildi.  Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törene Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, ilgili müdürler ve personel, ÇİMSA Mersin Fabrika Müdürü Onur Toker ile özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

"Önerileri ve yapılması istenen hizmetleri yerinde görüyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak, toplumsal hayata katılımlarını desteklemek, eğitim fırsatları yaratmak ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek için projeler hazırlayıp, hizmet ettiğini belirtti. Atila, "Erişilebilir bir kent olma yönünde tüm hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Engelli dernekleri ve STK'lerle yaptığımız görüşmeler sonucunda, Erişilebilirlik Tespit Komisyonu'nu oluşturmaya karar verdik. Genel Sekreter Yardımcımızın başkanlığında 3 ayda bir toplantı yapmaktayız. Komisyonumuza bağlı olarak çalışan saha tespit komisyonumuz ise Mersin'i karış karış dolaşarak, özellikle kendi hizmet binalarımızdan başlayarak tüm Mersin'i değerlendiriyorlar. Saha tespit komisyonumuz, gelen şikayetleri, önerileri ve yapılması istenen hizmetleri yerinde görüyorlar" dedi.

"Engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerimiz 200 bine ulaştı"

Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Mola Evleri, Otizm Danışma Merkezi ve Alzheimer Merkezleri ile hizmet sunduklarını ve özellikle ortopedik engelli bireylere hastane ya da kamudaki işleri için ulaşım hizmeti verdiklerini ifade eden Dr. Atila, Kasım 2024'te Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir tamir atölyesi kurduklarını anlattı. Dr. Atila, "Bozulan ve arızalanan tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta yatağınız ya da herhangi bir medikal malzemeniz varsa, bize müracaat etmeniz durumunda biz bunların tamirlerini gerçekleştiriyoruz. Sağlığa erişim noktasında da evde sağlık, evde bakım ve evde temizlik hizmetlerimiz var. Bu anlamda Evde fizik tedavi hizmeti alan 4 bin engelli vatandaşımız var. Evde bakım hizmeti alan 6 bin engelli vatandaşımız var. Sadece engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerimiz 200 bine ulaştı. Engelsiz Mersin için ve herkes için erişilebilir kent vizyonu çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"60 adet tekerlekli sandalye dağıtımına destek verdik"

ÇİMSA Mersin Fabrika Müdürü Onur Toker, ise özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "ÇİMSA ailesi olarak bizler, bu yıl da 60 adet tekerlekli sandalye dağıtımına destek verdik. Bu destekten de çok mutluyuz. Bunu her sene artırmayı hedefliyoruz. Bizlere, bu yolculuğa çıkarken destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na gönülden teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, küçük bir destek bir bireyin hayatında büyük değişimlere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Sandalye dağıtımından faydalanan engelli vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Ümit Yıldırım: "Benim ve engelli arkadaşlarım için çok iyi bir destek. Akülü sandalye, bir engellinin dışarı çıkmak için ayağı. Vahap Başkanımız engelli dostu."

Faysal Kara: "Tedavi görmekteyim. Akülü sandalyeye ihtiyacım vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA ailesi olarak desteklerini sundular. Teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mersin'de engelsiz yaşam çerçevesinde çok güzel işler başardı."

Nuran Akkurt : "Engellilere verdikleri akülü sandalyelerle onların hayata tutunmalarını sağladıkları için çok teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Engelliler Haftası Kapsamında Akülü Sandalye Dağıtımı Gerçekleşti - Son Dakika

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