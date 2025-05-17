Mersin'de Engelliler Haftası'nda Bocce Turnuvası Düzenlendi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği Geleneksel 3. Bocce Turnuvası, Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleşti. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olan özel gereksinimli bireylerin katıldığı turnuvada bu yıl 24 sporcu yarıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, "Sevgi Varsa Engel Yok" sloganıyla bu yıl Engelliler Haftası'nda birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel gereksinimli bireyleri bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi'nin, ortopedik engelli bireylerin katılımı ile düzenlediği "Geleneksel 3. Bocce Turnuvası" renkli görüntülere sahne oldu. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olan özel gereksinimli bireylerin katıldığı turnuvada bu yıl 24 sporcu yarıştı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yapılan turnuvada hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinden hizmet alan, hem de dışarıdan katılım sağlayan özel bireyler yarıştı. "Bocce'de Engel Yok, Eğlence Çok" diyerek düzenlenen Bocce Turnuvası, Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan bocce sahasında gerçekleşti.

Turnuva ile özel gereksinimli bireylerin hem topluma daha çok karışıp sosyalleşmeleri, hem de yaşam kalitelerinin artırılmasıyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlandı.

"Engelliler Haftası'nı dolu dolu geçirdik"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, Mersin Büyükşehir olarak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bocce Turnuvası da bunlardan biri. Bu turnuvayı bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Turnuvaya, yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olan 24 özel gereksinimli bireyimiz katıldı. Turnuvada tatlı bir rekabet yaşandı. Bu tür etkinlikler onların hem sosyal hayatta var olmalarını ortaya çıkartıyor, hem de onlar için güzel bir aktivite oluyor. Bu yıl sadece Bocce Turnuvası değil, birçok farklı etkinlik yaptık ve Engelliler Haftası'nı dolu dolu geçirdik" dedi.

"Güzel bir ortamda dostluk içinde eğleniyoruz"

Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi 2. Başkanı Fethi Kahraman, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler sayesinde eğlendiklerini belirterek, "Burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Burada çok güzel bir ortam var ve güzel arkadaşlıklar edindik. Bu noktada Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortamda, dostluk içinde eğleniyoruz" diye konuştu.

"Biz engelleri kafamızdan silmek ve sildirmek istiyoruz"

Turnuvaya katılan özel gereksinimli bireyler ise heyecanlarını şu sözlerle dile getirdi:

-Hakan Sakinci: "Başkanımız Vahap Seçer'in, özel gereksinimli bireylere yönelik yaptığı bütün etkinlikler olağanüstü düzeyde. Çok memnunuz. Bu turnuvaya ilk defa katılsam da diğer etkinliklere elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Özel gereksinimli bireyler açısından Mersin büyük bir şans."

- Ahmet Taş: "Burada özel gereksinimli bireyler için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu tür faaliyetler daha da geliştirilebilir ve daha ön saflarda durabiliriz. Gerek çalışma hayatı, gerek spor faaliyetleri olsun, bunların daha da geliştirilmesini diliyorum. Mersin bu konuda gayet iyi bir noktada. Biz sadece engelleri kaldırmak istiyoruz. Her canlı bir engelli adayıdır. Biz engelleri kafamızdan silmek ve sildirmek istiyoruz. Burada olma amacımız da bu zaten."

- Mehmet Taş (Baba): "Onlar mutlular, biz de mutluyuz."

-Sevlim Karabay: "Bu turnuva, bizim de bir şeyleri yapabileceğimizi ve başarabileceğimizi gösteriyor. Böyle bir organizasyon yapıldığı için çok mutluyuz. Ben buraya her yıl geliyor ve turnuvaya katılıyorum. Çok mutluyum."