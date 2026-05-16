Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

16.05.2026 11:22  Güncelleme: 13:17
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Tarsus Kültür Park'ta Sokak Oyunları Şenliği yapıldı. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Engelliler Haftası etkinlikleri, Tarsus Kültür Park'ta gerçekleştirilen "Sokak Oyunları Şenliği" ile devam etti.

Mersin Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ile Mersin ve Tarsus Mola Evi'nden yararlanan özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, keyifli anlar yaşandı. Etkinlik kapsamında ilk olarak, Engelsiz Yaşam Parkı öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Özel gereksinimli bireyler sergiledikleri dans performansıyla, dayanışman ve birliktelik vurgusu yaptı. Tarsus Mola Evi'nden bir öğrencinin solo dans gösterisi de büyük beğeni topladı.

GELENEKSEL OYUNLAR OYNANDI

Şenlik kapsamında öğrenciler; sandalye kapmaca, ip atlama, çuval yarışı, mini futbol, kaşıkla pinpon topu taşıma, halat çekme ve mendil kapmaca gibi geneksel oyunlarla eğlendi. Veliler ile çocukların birlikte katıldığı kaşıkla pinpon topu taşıma oyunu ise yoğun ilgi gördü. Tarsus Kültür Park'taki tüm çocuklar da etkinlikte özel gereksinimli bireylere eşlik etti. Şenlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

AMAÇ, GELENEKSEL OYUNLARI YAŞATMAK

Sağlık İşleri Dairesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Uçan, "Sokak oyunlarının ruhunu tekrar yaşatmak istedik. 11 farklı sokak oyunu ve çocuk oyunu ayarladık. Yakar top, seksek, ip atlama, çuval yarışı, halat çekme, su ve parkur oyunları, kaşıkla pinpon topu taşıma gibi oyunlar düzenledik. Bunun yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'ndaki öğrencilerimizin ritim ve halk oyunları gösterisi de açılışta sergilendi" diye konuştu. Ailelerin de oyunlara katıldığını ve mutlu anlar yaşandığını ifade eden Uçan, "Onlar da halat çektiler, pinpon topuyla yarıştılar. Bu tür aktiviteler, özellikle özel gereksinimli çocuklarımızın sosyal yaşama adaptasyonu ve uyumu konusunda çok önemli. Çünkü çoğu, grup çalışmalarına çok uygun değil. Bu tarz faaliyetlerle motor beceri, planlama, problem çözme yetenekleri de gelişiyor. Etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek" dedi.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER DOYASIYA EĞLENDİ

Özel gereksinimli bireyler ise şenlik hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hüseyin Göktaş: "Bugün çok mutluyum, eğleniyorum. Arkadaşlarımla çok mutlu bir gün geçirdim. Sandalye kapmaca oynadım. Halk oyunlarını izledim. Çok güzeldi."

-Selma Omurta: "Çok güzel bir gün. Hep oyun oynatıyorlar. Herkesin yapabileceği şeyi gösteriyorlar. Çok mutlu oldum. Mendil kapmaca oynadım, ben kazandım. Bu etkinlik hepimizi çok mutlu etti."

-Kerem Özdemir: "Bugün çok eğlendik. Dans ettik. Sokak oyunları oynadık."

-Adem Sarımsak: "Davul çaldık. Çuval oyunu oynadık. Halat çekme vardı, güzeldi."

Kaynak: ANKA

