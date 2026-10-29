Mersin\'de etkili olan sağanak alt geçidi su bastı, Hal Katlı Kavşağı trafiğe kapandı

Mersin'de etkili olan sağanak alt geçidi su bastı, Hal Katlı Kavşağı trafiğe kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Turuncu kodlu uyarı verilen Mersin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Merkez Akdeniz'deki Hal Katlı Kavşağı su basması nedeniyle trafiğe kapatılırken Büyükşehir ekipleri alt geçitte tahliye çalışması başlattı.
Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafik yoğunluğu yaşanan çeşitli bulvarlarda belediye ekipleri önlem aldı.
Merkez Akdeniz ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişimindeki Hal Katlı Kavşağı, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşağın alt geçidinde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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