Mersin'de Fenilketonüri Hastalarına Gıda Kolisi Desteği Sürüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı bulunan fenilketonüri hastalarına yönelik gıda desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2024 yılından beri yürütülen proje ile düşük proteinli özel gıda ürünleri vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 26 fenilketonüri hastasına, toplam 450 gıda kolisi ulaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayda bir olmak üzere kentin 13 ilçesinde 28 farklı noktada fenilketonüri hastasına ulaşarak gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştiriyor. Ömür boyu süren genetik bir metabolizma hastalığı olan fenilketonüri, hastaların yaşamlarını hem ekonomik hem de psikolojik açıdan zorlaştırıyor. Özel beslenme gerektiren bu hastalıkta, düşük proteinli gıdaların pahalı ve zor bulunur olması aileler için ciddi bir yük oluşturuyor.

Hazırlanan gıda kolilerinde üç paket düşük proteinli makarna, bir paket düşük proteinli tel şehriye, iki paket düşük proteinli nişastalı pilav karışımı, üç paket düşük proteinli çubuk kraker ve iki paket düşük proteinli glütensiz nişastalı un yer alıyor. Temin edilmesi zor ve maliyeti yüksek olan bu ürünler, fenilketonüri hastalarının beslenmesinde büyük önem taşıyor. Hastalığa uygun beslenmenin sağlanamaması durumunda, çocuklarda zihinsel ve fiziksel gelişim sorunları ortaya çıkabiliyor ve engellilik riski artıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyolog Emine Akın, " Fenilketonüri, hayat boyu özel bir beslenme düzenine sahip olunması gereken ve hayvansal proteinin tüketilmediği, hassas ve kalıtsal bir hastalık. Günümüzde proteini azaltılmış gıdalara ulaşım oldukça zor ve maliyetli. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın omuzlarındaki bu yükü bir nebze de olsa azaltmak adına bu paketleri hazırladık. Bu proje kapsamında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir'in bu desteği bize maddi anlamda önemli bir katkı sağlıyor"

İki çocuğu fenilketonüri hastası olan Murat Özdemir, bu hastalığa özgü ürün bulmanın çok zor olduğunu ve bu hastalığa sahip olanların çok dikkatli beslenmeleri gerektiğini aktararak, "Halk dilinde 'zengin hastalığı' diyorlar. Tamamen proteinsiz beslenmeleri ve hayvansal gıda tüketmemeleri gerekiyor. Bu ürünleri de temin etmekte çok zorlanıyoruz. Belirli internet sitelerinden ve eczanelerden temin edebiliyoruz. Çok pahalı ürünler. Normal ürünlere göre fiyatları beş kat fazla. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı oluyor. Her ay erzak kolisi olarak bu ürünleri teslim ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu koli desteği, bize maddi anlamda önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

"Normalde bu ürünler çok pahalı ve kendi bütçemiz ile tedarik etmemiz zor"

Kardeşi fenilketonüri hastası olan Emine Zertürk, her ay Büyükşehir'den gıda kolisi desteği aldıklarını dile getirerek, "Bu hastalar için, proteini düşük ürünler gerekiyor. Et ve süt ürünlerinin tamamı yasak. Glütensiz ürün yemeleri gerekiyor. Uygun beslenmediği zaman, beyninde hasar bırakabiliyor. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, bize ayda bir koli desteği veriyor. Bu bizim için çok iyi oluyor" diye konuştu.

Bu ürünlerin çok pahalı olduğunu ve kendi bütçeleri ile tedarik etmenin zor olduğunu söyleyen Zertürk, "Bazen farklı şehirlerden istiyoruz. Ürün çeşitliliği az ve pahalı oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu ürünleri bize bir koli içerisinde vermesi, bizim için çok kıymetli. Fenilketonüri zor bir hastalık. Büyükşehir'in bu hastalıkta bizim yanımızda olması, bize ürün desteği vermesi çok iyi" ifadelerini kullandı.