Mersin'de Fırtına Hayvan Barınağına Zarar Verdi - Son Dakika
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Mersin'de Fırtına Hayvan Barınağına Zarar Verdi

Mersin\'de Fırtına Hayvan Barınağına Zarar Verdi

Mersin'in Mut ilçesinde fırtına, 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu barınağın çatısını uçurdu.

24.11.2024 18:53
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Fırtına Mersin'de hayvan barınağına zarar verdi

MERSİN - Şiddetli fırtına Mersin'in Mut ilçesinde küçükbaş hayvan barınağının çatısını uçurarak zarar verdi.

Meteorolojinin kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptığı Mersin'in bir çok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları etkili olmaya olmaya başladı. Gece yarısı başlayan yağmur ile birlikte oluşan şiddetli fırtına bir çok bölgede hasara yol açtı. Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hacıahmetli Mahallesi'nde de şiddetli fırtına dolayısıyla içerisinde 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın çatısı uçtu. Ağıldaki hayvanlar ise sahibi tarafından zarar görmeden kurtarıldı.

Hayvanların sahibi Mustafa Düzel, fırtınanın ağılın çatısını uçurduğunu ve ve duvarlarını yıkarak zarar verdiğini söyledi..

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Fırtına Hayvan Barınağına Zarar Verdi - Son Dakika

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