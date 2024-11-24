Mersin\'de Fırtına, Prefabrik Kampın Çatısını Uçurdu: 2 Yaralı

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MERSİN'in Gülnar ilçesinde işçilerin kaldığı prefabrik kampta, fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Olayda 2 kişi ağır yaralandı.

Büyükeceli Mahallesi'nde santral inşaatında çalışan işçilerin kaldığı Sipahili Kampı'nda sabah saatlerinde prefabrik evlerin çatısı etkili olan fırtına nedeniyle uçtu. Kopan çatının parçaları bir işçinin ve çevredeki otomobillerin üzerine düştü. İşçilerden biri de çatının düşmesi sonucu sürüklenen otomobilin altında kaldı. Olayı fark eden diğer işçiler yardıma koştu. İşçiler otomobili kaldırarak sıkışan işçiyi kurtardı. İhbar üzerine kampa çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgede etkisi hafifleyen fırtınanın zaman zaman devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Soner AYDIN - Kamera: MERSİN,