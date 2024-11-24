Mersin'de Fırtına, Prefabrik Kampın Çatısını Uçurdu: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Fırtına, Prefabrik Kampın Çatısını Uçurdu: 2 Yaralı

Mersin\'de Fırtına, Prefabrik Kampın Çatısını Uçurdu: 2 Yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde fırtına nedeniyle işçilerin kaldığı prefabrik kamptaki çatılar uçtu. Olayda 2 kişi ağır yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

24.11.2024 14:04  Güncelleme: 14:09
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MERSİN'in Gülnar ilçesinde işçilerin kaldığı prefabrik kampta, fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Olayda 2 kişi ağır yaralandı.

Büyükeceli Mahallesi'nde santral inşaatında çalışan işçilerin kaldığı Sipahili Kampı'nda sabah saatlerinde prefabrik evlerin çatısı etkili olan fırtına nedeniyle uçtu. Kopan çatının parçaları bir işçinin ve çevredeki otomobillerin üzerine düştü. İşçilerden biri de çatının düşmesi sonucu sürüklenen otomobilin altında kaldı. Olayı fark eden diğer işçiler yardıma koştu. İşçiler otomobili kaldırarak sıkışan işçiyi kurtardı. İhbar üzerine kampa çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgede etkisi hafifleyen fırtınanın zaman zaman devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Soner AYDIN - Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Fırtına, Prefabrik Kampın Çatısını Uçurdu: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Fırtına, Prefabrik Kampın Çatısını Uçurdu: 2 Yaralı - Son Dakika
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