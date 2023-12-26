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Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Operasyonda, 48 uyuşturucu hap, 10 cep telefonu, 4 pasaport ve yaklaşık 44 bin lira ele geçirildi. Ayrıca, fuhşa zorlandığı belirlenen 4 kadın da kurtarıldı.

Mersin\'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
26.12.2023 - 11:35,
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Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek organize şekilde "insan ticareti" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenerek fiziki ve teknik takibe alınan 6 şüpheli, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yakalandı.

Adreslerde, 48 uyuşturucu hap, 10 cep telefonu, 4 pasaport ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 44 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, fuhşa zorlandığı saptanan 4 kadın da kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Mersin'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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