Gazeteci Duygu Öksüz Canova son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Duygu Öksüz Canova son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Duygu Öksüz Canova son yolculuğuna uğurlandı
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Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Duygu Öksüz Canova, Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kanser tedavisi gören Canova, son kemoterapisinin ardından yaptığı paylaşımla hastalara moral olmuştu.

(MERSİN) - Mersin'de tedavisi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Duygu Öksüz Canova, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Duygu Öksüz Canova için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Canova'nın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Canova için düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Cenaze töreninde Canova'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul ederken, sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Meslek hayatı boyunca çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan Canova, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğü ile Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Canova'nın vefatının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptığı açıklamada "Şehrimizin önde gelen gazetecilerinden, bir dönem mesai arkadaşlığı yaptığım Duygu Öksüz Canova'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kanserle tedavisi sırasında son kemoterapisinin ardından çektiği videoyu kamuoyuyla paylaşan Canova, benzer hastalıklarla mücadele edenlere de moral olmuştu.

Kaynak: ANKA

Kanser Tedavisi, 3. Sayfa, Mezitli, Mersin, Güncel, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Duygu Öksüz Canova son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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