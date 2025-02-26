Mersin'de Girit Türklerinin Anavatana Gelişlerinin 101'inci Yılı Dolayısıyla Anma Töreni Düzenlendi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, İhsaniye Melemez Girit Kültürü'nü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği ile Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde, Girit Türkleri'nin anavatana gelişlerinin 101'inci yılında anma töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından mübadele zamanında verilen kayıpların anısına denize karanfiller bırakıldı. Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoğurt Pazarı'na kurulan stantlarda, Girit'e özgü lezzetler sergilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla İhsaniye Melemez Girit Kültürü'nü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği ile Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde, Girit Türkleri'nin ana vatana gelişlerinin 101'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, STK, Oda ve Dernek temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Oyunları Topluluğu'nun folklor gösterisi izlendi. Tören sonrasında mübadele zamanında verilen kayıpların anısına denize karanfiller bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoğurt Pazarı'nda kurulan stantlarda, Girit'e özgü lezzetler sergilendi. Çeşitli otlar, taze sebzeler ve Girit'e ait geleneksel yemekler, katılımcılara hem görsel hem de damak tadına hitap eden bir şölen sundu. Tören ve etkinlik Girit kültürünü yaşatma amacını taşırken, Mersinlilere Girit mutfağını ve geleneklerini tanıma fırsatı da sağladı.

"Giritli hemşehrilerimiz, kültürel mirası yaşatmaya devam etmeli"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Meydanı'nda Giritlilerin Türkiye'ye gelişinin 101'inci yılı anma töreninde konuşmasına 'Kalimera' diyerek başladı. Boltaç, Giritlilerin Türkiye'ye dönüş sürecinin tarihsel ve kültürel önemine vurgu yaptı. 1924 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Giritlilere sahip çıkarak, onları ata topraklarına geri getirmesini bir borç olarak hissettiklerini dile getiren Boltaç, Giritli hemşehrilerinin kültürel mirası yaşatmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Melemez'i de Örnek Köy olarak tanıtmak üzere yola çıktık"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ise Melemez Girit Köyü'nün; Girit mutfağı, gastronomisi, tarihi ve Kuvayi Milliye döneminde yaşanmış siperlerin olması sebebiyle çok önemli olduğunu belirterek, "Melemez Köyü'nü Örnek Köy olarak tanıtmak, geliştirmek ve bu kültürün ülkemizde de tanınır hale gelmesini sağlamak üzere yola çıktık. Hızlı ve güvenilir adımlarla ilerlediğimiz bu çalışmadan çok mutluyuz. Bu anlamda 'Örnek Köyler' projemizin gelişmesini, halkla buluşmasını sağlayan ve Melemez Köyü'nü de bu programın içerisine dahil etmemizi isteyen Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in, sizlere selam ve saygılarını getirdim. Birliğimiz, beraberliğimiz hiç bozulmasın" dedi.

"Kültürümüze de çok ciddi destek sağlıyor"

İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz, kültürlerini yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi'nden birçok destek gördüklerini kaydederek, "Büyükşehir Belediyesi, Melemez'i de Girit Örnek Köy projesine aldı. Hep birlikte kurduğumuz kadın kooperatifimizde ürettiğimiz ekmeklerimiz de şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin büfelerinde yer bularak, kültürümüze de çok ciddi destek sağlamaktadır. Dedelerimiz, çok büyük acılar çekerek kaçmak zorunda kaldı. Mübadele ile Atatürk'ün imzalamış olduğu kanunlar sayesinde şu anda özgürüz ve Ata'mızı da bu vesileyle saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Çukurova Girit Mübadilleri Derneği Üyesi Fatoş Cankar, her yıl 24 Şubat'ta Adana'dan Mersin'e gelip denize karanfil bırakarak atalarını andıklarını dile getirerek, "Onlar, 1924'te Girit'ten aylarca süren yolculukla gemilerle gelmişler. Biz de onları anmak için geliyoruz. Denize karanfil atıyor, etkinlik düzenliyor ve sohbet ediyoruz. Kadınlar hazırladıkları yiyecekleri satıyorlar. Ekmeklerimiz çok meşhurdur. Ekşi maya ile yapılır ve günlerce taze kalır" dedi.

Yoğurt Pazarı'ndaki stantlarda, Girit mutfağının lezzetleri sergilendi

Yoğurt Pazarı'nda kurulan stantlarda yer alan Medine Yalçın, kültürlerini yaşatmak adına birçok el yapımı ürünler sergilediklerini belirterek, "Ekşi maya Girit ekmeklerimiz, Girit simitlerimiz var. Marasa, Şevketi Bostan getirdik. Girit kültürünü yaşatmak amacıyla bu etkinlikleri sürdürüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Perihan Özpınar ise "Mübadelenin ağır yüküyle gelen insanları anlamak için bu etkinliğe geldim. Tabii ki Atatürk'ün buradaki büyük öngörüsü onları buraya getirmiş. Millet olarak bir arada yaşamanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Anma töreninin ardından Yoğurt Pazarı'nı da gezdiğini söyleyen Özpınar, "Yaptıkları ürünleri burada tanıtıp satıyorlar. Örneğin bilmediğim bir kurabiyeyi tattım, çok da güzelmiş. Arapsaçı, şevketi bostan, dolma, fava, ekmek, simit… Hepsi lezzetli ve el emeği ürünler" ifadelerini kullandı.