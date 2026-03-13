Mersin'de gümrük kaçağı 42 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda bir kişinin gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 42 cep telefonu ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.
