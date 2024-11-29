Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşlara yönelik hayata geçirdiği Halk Kart'ın kasım ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Kasım ayında toplam 8 bin 124 kişi Halk Kart'tan yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sosyal belediyecilik uygulamalarından Halk Kart'ın kasım ayı tutarları, uygulamadan faydalanan vatandaşların hesaplarına geçti. Kasım ayı tutarları kapsamında 4 bin 891 kişinin hesabına 450 lira, 3 bin 233 kişinin hesabına da 750 lira olmak üzere, 8 bin 124 kişinin hesabına toplam 4 milyon 625 bin 700 lira yatırıldı.