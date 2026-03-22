Mersin\'de Heyelan: Cip Sürücüsü Yaralandı

22.03.2026 00:19
Aydıncık'ta sağanak sonrası heyelan meydana geldi, cipin sürücüsü yaralandı.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçalarının altında kalan seyir halindeki bir cipin sürücüsü yaralandı.

Heyelan, akşam saatlerinde Aydıncık tüneller mevkii çıkışında meydana geldi. Sağanak yağışın toprağı yumuşatmasıyla birlikte dağlık alandan kopan kayalar, toprakla birlikte Mersin-Antalya kara yoluna savruldu. Seyir halindeki bir cip, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Kaya parçalarının hasara uğrattığı cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Heyelan sonrası kara yolunda ulaşım tamamen dururken, her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kara yolu ise yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:50
23:27
21:33
21:21
20:14
19:57
