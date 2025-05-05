Mersin'de Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri Düzenlendi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri'ni izledi.

Seçer, Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel sporları yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla Tarsus Atatürk Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri'ni izledi.

Etkinliğe Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve eşi İpek Boltaç, CHP, Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin ve meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarsus Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen güreşler, "Minikler", "Yıldızlar" ve "Büyükler" olmak üzere üç ayrı kategoride, 385 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Seçer, müsabakaların ardından Boltaç ile birlikte güreşçileri tebrik etti.