Mersin'de Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri etkinliğini izledi. Geleneksel sporların yaşatılmasına yönelik düzenlenen güreşlerde 385 sporcu mücadele etti.

05.05.2025 09:29  Güncelleme: 10:15
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri'ni izledi.

Seçer, Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel sporları yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla Tarsus Atatürk Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri'ni izledi.

Etkinliğe Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve eşi İpek Boltaç, CHP, Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin ve meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarsus Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen güreşler, "Minikler", "Yıldızlar" ve "Büyükler" olmak üzere üç ayrı kategoride, 385 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Seçer, müsabakaların ardından Boltaç ile birlikte güreşçileri tebrik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika

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