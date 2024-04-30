Mersin\'de Hırsızlık Girişimi İddiasıyla Otoyol Uygulaması

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Mersin'de polis ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin araçları durdurmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulundukları iddia edilen otoyolda uygulama yaptı.

Asayiş Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları öne sürülen kişilerle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, TAG Otoyolu'nun çeşitli mevkilerinde denetim yapıldı.

Araçların camlarına yumurta atarak sürücüleri durdurmaya çalıştıkları iddia edilen şüphelilerin tespiti için otoyoldaki köprülerin çevresini inceleyen ekipler, çalı ve ağaçların arasını da kontrol etti.

Olumsuz bulguya rastlanmayan otoyolda dron destekli uygulamalar aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin emniyet birimlerine herhangi bir müracaatın yapılmadığını bildirmişti.