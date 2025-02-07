Mersin'de Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

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Mersin'de alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, mağazalardan dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf makinesinin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.K. olduğunu belirledi.

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Alışveriş merkezindeki mağazaların güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının çaldığı ürünleri poşete ve cebine koyması yer aldı.