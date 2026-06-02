Mersin'de Hukukta Yeni Rekor

02.06.2026 15:06
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 4,5 ayda 34 bin 396 dosyanın karara bağlandığını bildirdi.

Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, görevlerinin adaletin en doğru şekilde tecellisini sağlamak olduğunu söyledi.

Davalarda karar çıkma oranının arttığını belirten Çelikkol, "1 Ocak-15 Mayıs'ta yeni rekor kırarak, karar çıkarma oranını yüzde 107,14'e yükseltmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Kentte suçlarda azalma görüldüğünü dile getiren Çelikkol, şöyle konuştu:

"Genel olarak tüm soruşturmalarda azalma görülmüştür. Geçen yıl 1 Ocak'tan 15 Mayıs'a kadar 33 bin 198 adli soruşturma yapılırken bu yıl 32 bin 181 adli soruşturma başlatılmıştır. Mersin'de özellikle 1 Eylül'den itibaren hızlı şekilde suç işleme oranlarında düşüş var. Bu bizim için sevindirici bir durum."

Çelikkol, 4,5 ayda 34 bin 396 dosyanın karara bağlandığını belirterek, "Verilen bu kararlardan 1624 dosyaya itiraz edilmiştir. Bunlardan sadece 88 dosyada yanlış karar verilmesi değerlendirilerek itiraz kabul edilmiştir. Bu da bizim için büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet mekanizmalarının hızlı, şeffaf ve denetime açık olduğunu vurgulayan Çelikkol, önlerine gelen her başvuruyu ve itirazı titizlikle inceleyerek değerlendirdiklerini söyledi.

Başsavcı Çelikkol, her mahalleden sorumlu cumhuriyet savcısı uygulamasıyla soruşturmaların daha hızlı yürütüldüğünü, 1 Haziran'dan itibaren uygulanmak üzere yeni kararlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesin hızlı şekilde hukuki haklardan yararlanması için ilk etapta tüm ağır cezalı suçlarda soruşturma işlemini emniyete ve jandarmaya bırakmadan bizzat cumhuriyet savcılarımız tarafından yapılacaktır. Soruşturma işlemleri ve kararlarıyla ilgili olarak bilgilendirme birimini kurmuş bulunuyoruz. Burada adli bir olayda taraflar dosyası hakkında hangi işlemlerin yapıldığını, hangi işlemlerin beklediğini ve hukuki olarak neden böyle bir karar verildiğini görecek. Müracaat eden kişilere yapılan işlemler personel tarafından tek tek izah edilecektir. Yanlış bir karar verildiğinde bunun düzeltilmesi için itiraz müessesini aktif olarak devreye sokacağız. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir iddiamız var, Mersin'i Türkiye'de hukuka olan güven duygusunun en yüksek olduğu il yapmak. Bunun için çaba sarf ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Son Dakika

