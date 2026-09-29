Dört genç kızın can verdiği Mersin kazasında sürücünün tutukluluğu sürüyor: Aileler en ağır cezayı istedi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, cipiyle ikizler ve iki kuzenine çarpıp ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sürücü sanık Melis K. (25), kazada hayatını kaybeden ikizler Kübra Güney (15) ve Büşra Güney (15) ile kuzenleri Nejla Öztürk (17) ve Zehra Serdil Atak'ın (18) aileleri, kazada yaralananlar ile taraf avukatlar katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan E.K, kazanın olduğu sırada kendisinin de refüjde bulunduğunu ve yaralandığını söyledi.

Sanığın kullandığı otomobilin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini savunan E.K, aracın kendilerine doğru gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.

Sürücünün çok hızlı olduğunu iddia eden E.K, "O bölgede oturuyorum daha önce o yolda bu kadar hızlı süren görmemiştim. Kaza esnasında vücudumda kesikler oluştu. Kafama darbe aldım. Şok içerisindeydim. Sonra babamı aradım. Babam olay yerinde kaldı, amcamla hastaneye gittik. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

BABA: EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM

Kazada hayatını kaybeden Kübra ve Büşra'nın babaları Mehmet Güney de sanığın oldukça hızlı şekilde araç kullandığını belirterek, "O kadar hızlı gelmiş ki, trafik ışıklarını geçip refüje çıkıyor sonra 200 kiloluk kaldırım taşını sökmüş ardından 2 direği ve ağacı sököp çocuklara çarpmış. Duramayıp ileride karşı şeritteki tıra çarpıp durmuş. En ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Evlatlarını kaybeden diğer aileler de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

SANIK: TIR BENİ SIKIŞTIRDI

Söz verilen sanık Melis K. ise kaza esnasında yoldaki tırın kendisini sıkıştırdığını ve bu durumun görüntülerde mevcut olduğunu öne sürdü.

Tahliyesini talep eden Melis K, "Bu bir kaza, kimse böyle bir şey olsun istemez. Kazada hava yastıkları açıldığı için görüş açım kapandı." dedi.

Duruşmada taraf avukatlarda beyanda bulundu.

Mahkeme savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında kazada çocuklarını kaybeden aileler, müşteki avukatlar ve çocukların arkadaşlarının katılımıyla Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

KAZA 2 ŞUBAT'TA MEYDANA GELMİŞTİ

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde 2 Şubat'ta Melis K'nin kullandığı cip, D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarpmıştı. Kazada ikizler Kübra Güney ve Büşra Güney ile kuzenleri Nejla Öztürk ve Zehra Serdil Atak hayatını kaybetmiş, Burkan Acar ve Yunus Bagı yaralanmıştı. Tutuklanan sürücü hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.