Mersin'de İncir Toplamak İçin Gittiği Arazide Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de İncir Toplamak İçin Gittiği Arazide Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı

Mersin\'de İncir Toplamak İçin Gittiği Arazide Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde incir toplamak için araziye giden Mehmet Ceylan, fark etmediği su kuyusuna düştü. Ceylan'ın ailesi, kendisine ulaşamayınca arazide arama yaparken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kuyudan çıkarılan Ceylan, hastaneye kaldırıldı.

15.07.2024 21:21
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Mersin'de incir toplamak için gittiği arazide su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde incir toplamaya giden Mehmet Ceylan (56), arazide fark etmediği su kuyusunu düştü.

Yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan Ceylan'ın ailesi, kendisine ulaşamayınca arazide arama yaptı.

Ceylan'ın kuyuya düştüğünü gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince halat yardımıyla kuyudan çıkarılan Ceylan, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de İncir Toplamak İçin Gittiği Arazide Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de İncir Toplamak İçin Gittiği Arazide Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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