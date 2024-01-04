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Mersin'de intern doktoru av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
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Mersin'de intern doktoru av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanması başladı

Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktoru av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, olayı anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini öne sürerken, müşteki avukatları ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini savundu. Duruşma 2 Nisan'a ertelendi. Yaralanan doktorun sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Mersin\'de intern doktoru av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanması başladı
04.01.2024 - 14:06,
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Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Ersin Karakuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Karakuş, savunmasında, olayı anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini, öldürme kastının bulunmadığını öne sürdü.

Saldırı anını hatırlamadığını iddia eden sanık, "Tüfeği güvenlik amacıyla araçta tutuyordum. Nida'yı sokaktan çıkarken gördüm. Kaç defa ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Çok pişmanım." dedi.

Müşteki avukatları da sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini, "haksız tahrik" maddelerinden yararlanmak için asılsız beyanda bulunduğunu savundu.

İfadeleri ve talepleri dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

"Şu ana kadar 15 ameliyat geçirdi"

Müşteki avukatı Uğur Köksal, duruşmanın ardından gazetecilere, Nergiz'in tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Müvekkilinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Köksal, şöyle konuştu:

"Hastamız şu ana kadar 15 ameliyat geçirdi. Sağ bacağı tamamen ampute, sol bacağını kaybetme riski var. Vücudunun her yerinde yayılan ve dağılan şekilde saçma tanelerinin giriş çıkış izleri mevcut. Sağ omuz, boyun ve bacak bölgesinde atış yoğunluğu bulunuyor. Eylemin öldürmeye teşebbüs olduğu çok açık ortada. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz."

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Mersin Tabip Odası ve Mersin Kadın Platformu üyeleri de basın açıklaması yaptı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktorluk yapan tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'i (24), 23 Ekim 2023'te sokakta av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan aynı hastanede görevli Ersin Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Tutuklanan sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Mersin'de intern doktoru av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanması başladı - Son Dakika


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