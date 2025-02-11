Mersin'de İş Dünyası ve Üniversite İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
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Mersin'de İş Dünyası ve Üniversite İş Birliği Güçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Business Network-Sektör Buluşmaları Projesi çerçevesinde sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörlerin ihtiyaçları ve gelecekteki projeleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, Tarsus Üniversitesi ile iş birliğini güçlendirmek için yeni proje değerlendirmeleri yapıldı.

11.02.2025 10:24  Güncelleme: 11:10
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi; iş dünyası, üniversite ve kent arasında güçlü bir iş birliği ağı oluşturmak amacıyla çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Business Network-Sektör Buluşmaları Projesi'nin dördüncü buluşmasında sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin, iş dünyasının nabzını tutmak ve sektörlerin ihtiyaçlarını anlamak amacıyla düzenlediği Business Network-Sektör Buluşmaları Projesi kapsamında dördüncü buluşma; sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda sektörlerin büyüme potansiyelleri, güncel iş gücü ile eğitim ihtiyaçları, dijital dönüşümün etkileri ve gelecek dönem stratejileri ele alındı.

Sanayi sektörü temsilcileri, özellikle nitelikli teknik personel (ara eleman) ihtiyacına dikkati çekerken, enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni istihdam olanaklarına değindi. Bilişim sektörü temsilcileri ise yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında uzmanlaşmış personel ihtiyacının giderek arttığını vurguladı. Turizm sektöründe ise yetişen nitelikli personelin turizm kentlerine kaymasının olumsuz getirileri ve özellikle ilerleyen süreçte dijital pazarlama ve müşteri deneyimi yönetimi alanlarında yetkin personel ihtiyacının belirebileceği konuşuldu.

Kariyer Merkezi, bu buluşmalar sayesinde sektörlerin ihtiyaçlarını doğrudan analiz ederek, 2025 dönemi vizyonuna uygun eğitim ve istihdam projelerini şekillendiriyor. Ayrıca, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleriyle iş dünyası ve gençler arasında köprü kurarak, Mersin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen'e ziyaret

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, iş dünyası temsilcileriyle birlikte Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen'i ziyaret ederek, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirecek yeni projeleri değerlendirdi. Ziyarette, bugüne kadar Tarsus Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birlikleri ve 2025 döneminde hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı.

Tarsus Üniversitesi ile Kariyer Merkezi arasında yürütülen iş birlikleri, özellikle öğrencilere yönelik kariyer danışmanlığı programlarıyla dikkati çekiyor. Ziyarette, üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirecek hibrit eğitim modelleri, sektörel projeler ve ortak araştırma-geliştirme çalışmaları üzerinde duruldu. Ayrıca, Tarsus Üniversitesi Kariyer Merkezi ile uyum içinde çalışılmasından dolayı memnuniyet dile getirildi.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, sektör buluşmaları ve Tarsus Üniversitesi ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

"Mersin'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz"

"Business Network-Sektör Buluşmaları projemizle, iş dünyasının ihtiyaçlarını doğrudan dinleyerek, Mersin'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, sektörlerin geleceğine yönelik önemli bir yol haritası çizmemizi sağladı. Ayrıca Tarsus Üniversitesi'ni ziyaret ederek, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirecek yeni projeleri değerlendirdik. Üniversite öğrencilerimiz, en önemli hedef kitlelerimizden birini oluşturuyor. Onların mesleki becerilerini geliştirmek ve iş dünyasına hazırlamak için, Tarsus Üniversitesi ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de İş Dünyası ve Üniversite İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika

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